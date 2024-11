Thesocialpost.it - “Trump ha approvato la proposta di cessate il fuoco in Libano”: l’annuncio del Wall Street Journal

Leggi su Thesocialpost.it

Donaldha “dato il suo consenso” a unaper un piano diilin, presentata a Mar-a-Lago dal ministro israeliano per gli Affari strategici Ron Dermer.Leggi anche: Tragedia in una residenza per anziani a Villafranca del Ebro: dieci morti e un ferito graveQuesta notizia è stata riportata dale ripresa dai media israeliani.ha anche “auspicato che il piano venga implementato prima del suo insediamento nello Studio Ovale” il 20 gennaio. Secondo le informazioni disponibili, il piano prevede il ritiro delle forze e delle armi di Hezbollah dalla zona del confine israeliano a nord del fiume Litani, con l’esercito libanese e le forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite responsabili di garantire che non ritornino.Nel frattempo, un edificio è crollato nella zona sud di Beirut a causa di un attacco israeleno nel quartiere di Dahiyeh, come mostrano le immagini diffuse dai media israeliani e sui canali social.