Gaeta.it - Tributo commovente di un’istituzione: la Croce Rossa di Avezzano ricorda Maricarmen

Facebook WhatsAppTwitter In un momento di grande dolore e partecipazione, ladiha dedicato un sentito omaggio a, una figura amata e rispettata all’interno del comitato locale.era entrata a far parte dellanel 2021, ma la sua storia con l’associazione risale a molti anni prima. Il suo impegno e la sua disponibilità hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta.Il percorso dinellaha iniziato il suo percorso all’interno dellamolti anni fa, diventando un punto di riferimento per colleghi e volontari. La sua dedizione al servizio degli altri faceva parte del suo essere. Era solita condividere le sue conoscenze e competenze con chi, come lei, desiderava fare la differenza nella vita degli altri.