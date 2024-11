Isaechia.it - Sanremo 2025, Dagospia anticipa i nomi dei primi 7 big: ci sono tre ex volti Amici

Leggi su Isaechia.it

L’attesa per il Festival dicresce, e il direttore artistico Carlo Conti sembra pronto a seguire la linea tracciata da Amadeus, aumentando il numero dei Big in gara. La prossima edizione, infatti, potrebbe vedere 26 artisti in competizione, ai quali si aggiungono i 4 vincitori diGiovani, portando il totale a 30 partecipanti, come lo scorso anno.L’attesissima lista ufficiale dei Big sarà svelata il 2 dicembre durante il Tg1 delle 20. Tuttavia, il toto-continua a impazzare e alcune indiscrezioni lasciano intuire iconfermati.#, ISETTE:ELODIESARAH TOSCANOGAIAARISAKEKKO SILVESTRELUCHÈGABRY PONTE??https://t.co/f5n92RjoP8— Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 15, 2024Cometo da Giuseppe Candela per, tra i probabili protagonisticiSarah Toscano, fresca vincitrice di, Gaia, che ha dominato l’estate con la hit Sesso e Samba, e Elodie, intenzionata a rilanciare la sua carriera per riempire lo stadio di San Siro durante il suo prossimo tour.