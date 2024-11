Calciomercato.it - Salah e 60 milioni: doppia operazione folle dell’Inter

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri si focalizzano sul reparto avanzato. Possibile ‘sacrificio’ di ThuramNel calcio di oggi davvero nessuno è incedibile. Non lo è, parlando, Marcus Thuram. Il francese è nel mirino del Paris Saint-Germain per la prossima stagione, per questo non si può escludere una sua partenza nel calciomercato estivo. Il club di Al-Khelaifi, del resto, ha la forza economica per far traballare Oaktree, oppure per pagare la clausola risolutiva che ammonta a 85e 60follia di mercato(LaPresse) – calciomercato.itPer Inzaghi, l’Inter e i suoi tifosi sarebbe una perdita importantissima, sia dal punto di vista tecnico che umano. Per la società, invece un grande affare visto che è stato preso a costo zero nell’estate 2023.