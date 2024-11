Metropolitanmagazine.it - Martin Scorsese racconta i Fab Four: pubblicato il primo trailer di “Beatles ’64”

Quando una leggenda incontra un’altra leggenda, il risultato non potrà che essere epico. Questo, quantomeno, è ciò che traspare daldi’64, documentario prodotto dae diretto da David Tedeschi, incentrato sulla straordinaria storia dei. La pellicola approderà su Disney+ il 29 novembre e, come anticipato nella clip pubblicata, sarà arricchito da filmati inediti del gruppo e dei tempi della Beatlemania, oltre che interviste a Paul McCartney e Ringo Starr. Oltre a, a lavorare alla sua realizzazione sono stati Margaret Bodde, McCartney e Starr, la vedova di George Harrison Olivia Harrison, il figlio di John Lennon Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde e Mikaela Beardsley. Jeff Jones e Rick Yorn sono invece i produttori esecutivi.L’opera si concentrerà sui Fab, a partire dal loro arrivo a New York nel febbraio 1964, in occasione del trionfale tour negli States.