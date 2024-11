Bergamonews.it - L’allarme di Luca Mercalli: “Basta indifferenza verso il clima, il prezzo sarà carissimo”

Leggi su Bergamonews.it

“Il problema è l’, ma continuando così pagheremo unaltissimo”. Così il nototologo e divulgatore scientifico, ancora una volta, sottolinea la necessità di affrontare l’emergenzatica.Le condizioni del pianeta sono un tema centrale sia a livello globale sia su scala locale, per il futuro ma anche per il presente. Se ne sta parlando anche alla Conferenza delle Nazioni Unite sulin corso in questi giorni a Baku, in Azerbaigian. Iniziata lunedì 11 novembre, proseguirà fino a venerdì 22 novembre, segnata da diverse assenze. Per gli Stati Uniti l’ormai ex presidente Joe Biden non ci, ma mancheranno anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente russo Vladimir Putin, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier olandese Dick Schoof.