Italia-Francia U21 a Empoli Nunziata | Out Baldanzi e Zanotti

U21 a: “OutU21 avenerdì 15 novembre alle ore 16.15. Diretta Rai SportAmichevole al Castellani per gli azzurrini di Carminein preparazione agli Europei 2025 a cui l’Under 21 è già qualificata con il pareggio 1-1 con l’Irlanda il 15 ottobre scorso.Prima amichevole quella dell’U21 a. Poi a La Spezia con l’Ucraina martedì 19 novembre alle ore 18.15.Azzurrini in raduno a Tirrenia. Edoardo Bove, alle prese con un problema fisico, ha lasciato il ritiro, mentre Luca Koleosho svolgerà degli accertamenti a seguito dei quali si capirà la sua disponibilità per le due partite. E’ arrivato Simone Pafundi (Losanna), inizialmente convocato con la Nazionale Under 20.Non gioca Tommaso, il giocatore toscano cresciuto all’e ora in forze alla Roma.