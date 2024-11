Nerdpool.it - Dr. Stone Science Future: nuovo trailer in attesa della stagione finale

Non c’è alcun altro franchise anime simile a Dr.. Questa serie anime scientifica presenta il suo protagonista, Senku, con una situazione piuttosto complicata, poiché l’umanità si trova imprigionata all’interno di prigioni di pietra. Il motivo per cui gli esseri umani sono stati intrappolati dentro la pietra è stato il più grande mistero dell’adattamento anime fino a oggi, ma lapromette di scavare a fondo su ciò che è successo. L’anno prossimo arriverà Dr., e TMS Entertainment ha rilasciato un, un poster e annunciato nuovi membri del cast per entusiasmare i fan per l’ultimo viaggio di Senku sul piccolo schermo.La storia dell’anime di Dr.si svolge migliaia di anni dopo che l’umanità è stata individualmente imprigionata all’interno di involucri di pietra.