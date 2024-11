Gaeta.it - Corteo di studenti a Torino: manifestazione pro Palestina porta striscioni e messaggi forti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un gruppo di altamente motivatiha sfilato oggi nel centro diper esprimere il loro sostegno alla causa palestinese. Il, partito dalla stazione diSusa, ha radunato alcune centinaia di giovani, mostrando così il loro attivismo e coinvolgimento nelle questioni internazionali contemporanee. Lasi è fatta notare per il suo forte simbolismo e le diverse forme di comunicazione visiva utilizzate dai partecipanti.Simbolismi edelLa partecipazione alha visto un gran numero die bandiere che rappresentano la causa palestinese. Tra ipiù impattanti, si sono distinti cartelli con le immagini di politici italiani, come Giorgia Meloni, Elly Schlein e Matteo Salvini. Queste fotografie erano coperte da uno stencil in cui si vedeva una mano rossa che simboleggiava il sangue, accompagnata dalla scritta “complice del genocidio“.