Tuttivip.it - “Che scandalo, fuori entrambi”. Grande Fratello, Lorenzo e Helena si fanno scoprire. Pubblico sconcertato

Leggi su Tuttivip.it

Il2024 è travolto da una rivelazione clamorosa che potrebbe cambiare le dinamiche del reality: il rapporto traSpolverato edPrestes sembra nascondere segreti e retroscena che stanno facendo discutere la Casa e il. A sollevare il polverone è stata una confidenza di Amanda Lecciso, che ha lasciato intendere l’esistenza di un legame pregresso tra i due concorrenti.Tutto ha avuto inizio con una domanda sibillina dia Luca Giglio: “Ma tu sai di me e lei? Parlo del”. Un interrogativo che ha subito acceso sospetti su una possibile conoscenza tra Spolverato e Prestes prima del loro ingresso nella Casa. La conferma è arrivata poco dopo da Amanda Lecciso, che, in un sussurro, ha rivelato: “Se lui edsi sono sentiti? Sì!”.Come se non bastasse, Shaila Gatta ha aggiunto ulteriore benzina sul fuoco, raccontando un dettaglio scottante: “Che poi ancheha fatto qualcosa sotto le coperte con lei.