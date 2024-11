Boxe scintille tra Tyson e Paul alla vigilia | l’ex pugile dà uno schiaffo all’avversario VIDEO

Leggi su Sportface.it

Grande tensione tra Mikee Jakenell’ultimo faccia a facciadel combattimento, in programma sul ring di Arlington nella notte italiana tra il 15 e il 16 novembre. I due, come da tradizione, si sono infatti schierati l’uno di fronte all’altro ma all’improvvisosi è scagliato contro l’avversario, rifilandogli uno.Il motivo? Apparentemente Jakegli ha pestato un piede (era scalzo), ma non è chiaro se in maniera intenzionale o meno. Fatto sta che è stato necessario l’intervento dei rispettivi entourage per separare i due e riportare la calma. Come l’ha presa? Non con filosofia visto che ha parlato di “questione personale” e che “Mikedeve morire“. Di seguito il.MIKEHITS JAKEAT THE WEIGH IN #—LIVE ON NETFLIXFRIDAY, NOVEMBER 158 PM ET 5 PM PT pic.