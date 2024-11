Lanazione.it - Bonus Natale 2024 in Toscana, si amplia la platea dei beneficiari. A chi spetta: requisiti

Firenze, 15 novembre– Si allarga ladeidel. Potranno infatti richiederlo anche le famiglie in cui il coniuge non è a carico. Ad annunciarlo, dopo l'approvazione in consiglio dei ministri, il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo. «Passeremo da un milione a oltre 4,5 milioni diin Italia», ha detto. Considerando che lasolitamente pesa attorno all'8 per cento in Italia, lanella regione passerebbe dunque da 80mila a 360mila lavoratori dipendenti. Ecco, dunque, come cambiano iper avere ile come fare a richiederlo. A chiilper richiedere ilda parte dei lavoratori dipendenti restano tre, ma sparisce una condizione, quella che il coniuge sia a carico.