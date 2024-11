Ilrestodelcarlino.it - Baronessa, finiti gli interrogatori: "Così arrivammo alla Peugeot"

Quarto e ultimo giorno dicaserma dei carabinieri di Tolentino sul giallo dei Sibillini. Ora gli inquirenti dovranno tirare le somme per cercare di fare luce sulla morte di Jeannette Bishop May, 40enne inglese ex moglie del banchiere Evelyn Rothschild, e della sua assistente, la 39enne friulana Gabriella Guerin. Ieri il pm Francesco Carusi, che coordina l’indagine, e il Ros (Raggruppamento operativo speciale) di Roma hanno interrogato l’ex cantoniere Guido Di Girolamo di Bolognola, quasi novantenne, e Giulio Resparambia, 67enne di Muccia. Quest’ultimo il 18 dicembre 1980 fu contattato per liberare la strada e permettere alle forze dell’ordine di arrivarescura dellaRothschild. Ad Acquacanina di Fiastra un elicottero localizzò l’auto. Ieri Resparambia ha spiegato: "Fui chiamato dai carabinieri per sgomberare la neve dstrada.