Ilrestodelcarlino.it - Tommaso Berti ’la leva sportiva’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il teatro Dei Ricomposti di Anghiari è un vero gioiello, niente di meglio come scenario nel quale celebrare una manifestazione come il Premio Sportivo Nazionale la Clessidra, arrivato alla quindicesima edizione. Una serata interessante e ben condotta da Giulia Mizzoni e Massimo Boccucci, ma sopratutto una serata nella quale sono state raccontate delle belle storie: da quella di Iosefa Idem capace di vincere una serie impressionante di medaglie alle Olimpiadi e non solo, a quella di Michele Padovano che ha spiegato il suo calvario giudiziario durato diciassette anni, ancora a quella di Simone Farina che ha avuto la forza di denunciare un tentativo di corruzione per truccare una partita fino ad arrivare Amedeo Carboni che dopo essere stato calciatore e direttore sportivo è diventato imprenditore di successo, senza dimenticare, certo, Massimo Bonini, partito dal Cesena per diventare un punto fermo della Juventus.