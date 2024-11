Thesocialpost.it - Svezia, la ministra ha la fobia delle banane: “Fate sparire la frutta”

Paulina Brandberg, la ministra svedese per l'Uguaglianza di genere, sembrerebbe avere una notevole avversione per le banane. Questa informazione è stata riportata dal tabloid svedese Expressen, il quale ha ottenuto varie e-mail in cui il suo staff richiede esplicitamente di eliminare i frutti gialli da ogni luogo che Brandberg visiterà in veste ufficiale. In un messaggio inviato al presidente del parlamento svedese, Andreas Norlén, il team di Brandberg ha richiesto di assicurarsi che non ci fosse alcuna "traccia di banane" negli spazi designati per una riunione a cui la ministra era attesa. In una risposta divertita, il personale dell'interlocutore ha assicurato: "Sicuramente ci sarà una torta per il caffè e ci assicureremo che sia priva di banane".