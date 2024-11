Anteprima24.it - Salerno Pulita, è il momento di raccogliere…le opinioni

Tempo di lettura: < 1 minutoPer, la società che nel comune capoluogo si occupa della raccolta dei rifiuti è ildi fare un altro tipo di raccolta: quello dei consigli e delle valutazioni dei cittadini sull’operato della società partecipata del Comune di. Tutti i cittadini interessati potranno farlo compilando il sondaggio in 11 quesiti che da oggi è disponibile sul sito die anche attraverso i canali social.la società guidata da Vincenzo Bennet interroga i cittadini sui servizi tradizionali come raccolta e spazzamento, ma anche sui nuovi come lo spazzamare, il lavaggio delle strade, il nuovo sistema di raccolta differenziata attivato presso il cimitero die la manutenzione del verde, allimitata solo al diserbo dei capistrada.