Novità nei supermercati russi | arriva la ‘vodka di Trump’

Roma, 14 novembre 2024 – Iavranno presto unasugli scaffali nella categoria superalcolici, la più nutrita dei, come da tradizione nazionale. Si tratta di una nuova vodka dal nome molto speciale, visto che sarà dedicata al neo rieletto presidente americano, Donald Trump. L’iniziativa si deve a una compagnia tecnologica di San Pietroburgo, la città natale del Presidente Vladimir Putin, chiamata RAU IT, che, pur non avendo nulla a che vedere con la bevanda nazionale russa, ha voluto omaggiare il futuro inquilino della Casa Bianca. La pratica è già stata depositata alla Rospatent, l’ufficio brevetti russo. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l’etichetta riprenderà l’inconfondibile silhouette del tycoon, con un nome che lascia poco all’immaginazione: Trumpovka.