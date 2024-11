Dilei.it - Mercoledì, Lady Gaga sarà nella seconda stagione della serie con Jenna Ortega

Leggi su Dilei.it

L’attesa per ladi, ladi Tim Burton che racconta la storiagiovane piccola Addams, si fa sempre più accesa.Oltre all’interesse per un racconto che è stato capace di tenere incollati al televisore tantissimi fan, l’ultima rivelazione rende laancora più appetibile:farà parte del cast.nel cast di “2”Ambientazioni spettrali, personaggi iconici e una regia che fa scuola sono solo alcuni degli elementi che hanno resouna dellepiù apprezzate del catalogo di Netflix. Il padre di Jack Skeletron, con il suo stile gotico inconfondibile, ha reso lanon solo un successo visivo, ma anche un’opera capace di incarnare perfettamente il macabro e l’umorismo nerofamiglia Addams.Fin dalla chiusuraprima, si è parlato moltissimo di come il nuovo capitolo possa essere ancora più cupo e inquietante, con unanel ruolo di protagonista ancora più a fuoco.