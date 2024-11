Gaeta.it - Grande attesa per la terza edizione della “Corri a Terracina” del Grande Slam Uisp

A, l'interesse cresce in vistaprossima", una gara podistica che rappresenta una delle tappe più attese del"Natalino Nocera". L'evento è in programma domenica 17 novembre e prevede un percorso di 10 chilometri per gli appassionaticorsa. La gara è organizzata dalla Podisticae riceve il patrocinio del Comune, il che sottolinea l'importanza dell'evento per la comunità locale.Dettagli organizzativi dell'eventoIl ritrovo per i partecipanti è fissato per le 7:30 presso Porta Napoletana, in via Marconi, dove ci si preparerà all'avviocompetizione. Lo start è programmato per le 9:30, dando ai concorrenti il tempo necessario per calarsi nello spirito dell'evento. Gli organizzatoriPodistica, guidati da Domenico Giorgi, hanno assicurato che ogni aspettomanifestazione è curato nei minimi dettagli.