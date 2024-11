Lettera43.it - Fine vita, riconosciuti a Laura Santi i requisiti per il suicidio assistito

L’associazione Luca Coscioni ha reso noto che, 50enne di Perugia affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla, possiede i quattroper accedere al. «Sono felice di sentirmi veramente libera di scegliere», ha detto la donna, precisando che al momento non intende avvalersi della procedura. Si tratta della prima umbra, e la nona persona in Italia, a ottenere il via libera per la procedura, a distanza di due anni dalla richiesta, con due denunce e altrettante diffide, fino al semaforo verde dell’azienda sanitaria umbra arrivata a seguito di un ricorso d’urgenza e un reclamo per ottenere una risposta. Per individuare farmaco e modalità per procedere, è stato richiesto un incontro che avverrà nelle prossime settimane.: «I tempi di risposta del servizio sanitario sono intollerabili, aggiungono sofferenza a sofferenza»«Sono anni che lotto per difendere la libertà di scelta alladella», ha dichiarato