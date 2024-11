Biccy.it - Ema Stokholma preoccupata per la salute mentale di Mew: i fan si ribellano e lei risponde

Leggi su Biccy.it

Emaè una giudice di Sanremo Giovani che deve decidere il destino degli aspiranti cantanti che vogliono concorrere nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Nel corso della prima puntata i tre artisti passati in semifinale sono stati Tancredi, Mazzariello e Mew e proprio su quest’ultima si è scatenata una polemica. Questo perché la speaker radiofonica, prima di decidere, ha tirato in ballo la sua.“Hai già avuto delle difficoltà con l’approccio a questo mondo. Io avrei un po’ paura e mi sentirei un po’ responsabile e non vorrei rischiare. Insomma, laè importante e il benessere delle persone è importante. Non so se tu sei pronta, Sanremo è Sanremo“. L’allusione, ovviamente, è al suo ritiro improvviso dalla scuola di Amici“. “Sanremo è sicuramente tosto, so che ci sono momenti no e momenti sì, però ci sto riuscendo, questo è un momento sì“, ha risposto lei.