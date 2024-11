Lapresse.it - Elezioni regionali Umbria, Schlein a Perugia

Ultimi giorni di campagna elettorale per lein, aoltre al centrodestra riunito anche la dem Elly. “La presidente Tesei oggi ha detto che si impegna sulla sanità pubblica”, ha detto la segretaria del Pd, a margine di un evento elettorale a. “La domanda è dov’è stata in questi ultimi cinque anni, mentre l’scendeva nelle classifiche sulla qualità dell’assistenza sanitaria, mentre spendeva diciotto milioni di euro per pagare le cure che gli umbri hanno cercato fuori dalla regione perché qui non riuscivano più a curarsi quando prima tanti venivano in questa regione da fuori, per trovare delle cure adeguate”, spiega.“Noi continueremo a insistere per difendere la sanità pubblica dai tagli e dalla privatizzazione di questa destra. Il voto che ci sarà domenica e lunedì sarà cruciale perché gli umbri si possano riprendere in mano il proprio futuro e difendere il proprio diritto costituzionale a curarsi, ad avere un lavoro dignitoso, a studiare”.