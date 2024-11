Sport.quotidiano.net - Duplantis lancia la Wings for Life: “Corriamo per aiutare la ricerca”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un testimonial d’eccezione per la più grande corsa benefica del mondo. Sarà Armand “Mondo“il volto dellaforWorld Run 2025. Il saltatore con l’asta svedese avrà un ruolo di ambassador globale. «Sono super entusiasta e onorato di far parte dellaforWorld Run. Penso che sia un’iniziativa straordinaria! – ha affermato il campione olimpico –. Correre per coloro che non possono è un evento così bello e una cosa stupenda di cui far parte. Sarà veramente speciale e non vedo l’ora». Il recordman mondiale si va ad unire ad altri ambassador internazionali come la star del calcio Neymar Jr., l’icona del rugby Siya Kolisi (Sud Africa), la leggenda dello sci Lindsey Vonn (USA) che ha appena annunciato il rientro e l’ostacolista Karsten Warholm (Norvegia). L’Italia può vantare un ambassador d’eccezione, Michel Roccati: nato nel 1991 a Torino, ha perso l’uso degli arti inferiori nel 2017, in seguito a un incidente.