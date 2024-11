Puntomagazine.it - Arresti domiciliari per furto in abitazione: arrestato soggetto a Ercolano

Leggi su Puntomagazine.it

Uncon precedenti penali è stato posto aglidalla Polizia di Stato per il reato diaggravatoPer delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che, nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che dispone la misura degli, emessa dal Tribunale di Napoli– Sezione GIP, su richiesta della VII sezione indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a carico di ungravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e già sottoposto agli, in quanto ritenuto gravemente indiziato in ordine al reato diinaggravato.Nello specifico, il predetto, nello scorso mese di febbraio, si sarebbe impossessato della somma di 4.