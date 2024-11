Lortica.it - Abbandono di rifiuti lungo il Sentiero della Bonifica: indignazione e tolleranza zero dai sindaci di Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana

Leggi su Lortica.it

Un nuovo grave episodio diindiscriminato diha colpito il, una delle aree naturalistiche più prezioseValdi, situata al confine tra i comuni di. Ignoti, con l’ausilio di un mezzo pesante, hanno scaricato una grande quantità di scartiil percorso, creando una vera e propria discarica abusiva. Questo gesto, definito “un caso di inciviltà ai massimi livelli”, ha suscitato l’deiMario Agnelli e Jacopo Franci, che si sono subito recati sul posto per verificare la situazione.Il sindaco Agnelli, primo cittadino di, ha espresso il suo sdegno sui social, sottolineando come l’atto di inciviltà abbia colpito un luogo di pregio naturalistico, apprezzato da residenti e turisti per la sua bellezza e per le opportunità di passeggiate e attività all’aria aperta che offre.