Villa Petriolo, in Toscana il primo agriturismo sostenibile al mondo

a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, è ilal. La storica, antica fattoria rinascimentale trasformata in un agri-resort d'altagamma, ha ottenuto la certificazione GSTC, un prestigioso riconoscimento internazionale assegnato da Vireo. Il Global Sustainable Tourism Council rappresenta, dal 2010, uno degli enti più importanti nell’assegnazione di attestati di sostenibilità per viaggi e turismo. Nella suggestiva cornice della, poi, prenderà forma dal 20 al 22 novembre lo United Nations Fashion and Lifestyle Hub, un'iniziativa globale in collaborazione con l'Onu che punta ad accelerare i progressi sugli Obiettivi di Sviluppo, attraverso le industrie di moda, lifestyle e turismo.