Tpi.it - Trump nomina Elon Musk capo del dipartimento per l’Efficienza Governativa, in barba al conflitto d’interessi

Leggi su Tpi.it

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, nominerà l’uomo più ricco del mondo e patron, tra gli altri, di colossi come Tesla, Starlink e SpaceX, adel nuovoper(in inglese: Department of Government Efficiency, DOGE) della sua prossima amministrazione, che entrerà in carica il 20 gennaio 2025.“Il Grande”, come l’ha definito il magnate repubblicano sul suo social Truth,non sarà però da solo in questa avventura ma sarà affiancato dal “patriota americano”, ex rapper e imprenditore del settore farmaceutico e delle biotecnologie, Vivek Ramaswamy, che a gennaio si era ritirato dalle primarie repubblicane dopo la sconfitta in Iowa, appoggiando, e che a marzo era intervenuto all’evento “Winds of change” organizzato a Roma dal gruppo parlamentare europeo Identità e Democrazia insieme alla Lega del vicepremier Matteo Salvini.