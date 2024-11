Formiche.net - Tramonta la cultura della concertazione? La riflessione di Merlo

Laha rappresentato, negli anni, una delle migliori stagioni politiche e sindacali. La, del resto, si può solo declinare quando c’è una schiettadi governo sia da parte delle forze politiche – di qualsiasi schieramento siano ma soprattutto quando sono al timone del Paese – e sia anche da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali.Ma, come da copione, lanon ha affatto cittadinanza quando prevalgono categorie politico eli antitetiche alla cifra riformista, di governo e autenticamente democratica. Per entrare nello specifico, la– che ha sempre trovato nella Cisl e nelle forze politiche riformiste i protagonisti decisivi e storici – non è compatibile con alcune categorie che, purtroppo, caratterizzano molti partiti e sindacati contemporanei.