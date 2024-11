Metropolitanmagazine.it - Renato Zero abbraccia Francesco Totti sulle note di «Amico»: è successo al Palazzo dello Sport di Roma

Cosa succede quando un “no de” ne incontra un altro? E se il secondo è considerato come l’ottavo re della Capitale? La risposta ce l’hanno data, protagonisti di un momento emozionante avvenuto lunedì sera. Il cantautore ha scelto proprio la sua città per concludere il tour Autoritratto-I Concerti Evento, composto da quattordici tappe, per un totale di trentotto spettacoli. Le ultime due date, che hanno avuto luogo al, sono state un arrivederci al suo pubblico, che da sempre lo segue con affetto e dedizione. Alla serata finale della trionfale tournée ha partecipato anche un “sorcino” d’eccezione, l’ex capitano giallorosso. Un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.Mentre stava cantando, da sempre accanitonista, è sceso in platea, mandando i fan in visibilio, per poi dirigersi verso, che hato calorosamente.