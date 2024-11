Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, torna Art & Ciocc: il tour dei Cioccolatieri

, 13 novembre 2024 – Una grande festa itinerante dedicata alolato artigianale che, come ormai da tradizione, animerà la piazza con i gusti, i colori e i profumi del cibo degli dei. Stiamo parlando di Art® Ildeiolatieri, la cui 16esima edizione si svolgerà in piazza del Popolo ada venerdì 15 a domenica 17 novembre, dalle 9 alle 22. Si potranno degustare ed acquistare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti inolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato. Tutte le specialità Tartufi, ganache diolato alla frutta, alle spezie, praline,olato senza glutine,olato crudo, tartufi, liquori alolato e 'spezzati' di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili eolato di Modica Igp.