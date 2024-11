Quotidiano.net - Musk ritwitta un commento su Mattarella, 'ha ragione Meloni'

Leggi su Quotidiano.net

Elonunsulle parole del presidente della Repubblica Sergiodi un'opinionista olandese di destra, Eva Vlaardingerbroek. Quest'ultima, pubblicando il post del Quirinale, scrive in italiano: "No. Elone Giorgiahanno. Il fatto che i giudici del tribunale di Roma ritengano di essere al di sopra del governo e del processo democratico è una follia. Non sono una Corte costituzionale, quindi stanno oltrepassando la loro competenza in violazione della separazione dei poteri".