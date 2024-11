Ultimouomo.com - L'importanza della Homeless World Cup

Poche settimane fa l’Italia è tornata dalla Coppa del Mondo con un bottino di quattro vittorie (due dopo la lotteria dei rigori) e sette sconfitte, 31 gol segnati e 50 subiti, uno 0-8 incassato dal Kirghizistan e un 3-7 dall’India. Avrete già capito che non si tratta di quella Coppa del Mondo, d’altra parte non c’è nessun processo mediatico e popolare contro un CT in corso. Parlo inveceCup (HWC), cioè letteralmente il Mondiale dei senzatetto, termine che come vedremo ha un’accezione più ampia di quella generalmente intesa. Al ritorno da Seoul, Corea del Sud, in cui si è svolta la competizione, nella Nazionale italiana non c’era però traccia di delusione. «È stata un’esperienza molto positiva», mi ha detto il team managersquadra, Michael Scorletti «Eravamo consapevoli fin dall’inizio che stavolta non saremmo riusciti a fare molta strada, perché dal punto di vista tecnico il nostro livello non era alto.