La Cassazione argentina conferma la condanna per corruzione dell’ex presidente Cristina Kirchner

Lahato laa 6 anni perdella exFernandez de. La sentenza dispone pure l’ineleggibilità. Lanon è ancora definitiva. Manca la pronuncia della Corte Suprema, che potrebbe arrivare a marzo. L’ex capo di stato è accusata di aver pilotato l’affidamento di appalti per lavori pubblici nella provincia di Santa Cruz a beneficio dell’imprenditore Lázaro Báez.La difesa ha già presentato una memoria in cui riferisce che impugnerà la sentenza di appello davanti alla Corte suprema di giustizia, l’ultima istanza possibile. Fino a che i giudici supremi non si saranno espressinon andrà in carcere. Avendo superato i 70 anni l’expotrebbe inoltre scontare la pena agli arresti domiciliari.Seta, laall’interdizione perpetua dai pubblici uffici chiude tuttavia la possibilità di un ritorno diFernándezalla politica attiva.