Grande Fratello: l'opinione di Chia sulla dodicesima puntata

E’ passata ormai una settimana dalla prematura dipartita di Iago Garcia daled io ancora non riesco a capacitarmene, giuro. Non riesco a capacitarmene da nessun punto di vista proprio.Perché, voglio dì, se ‘sto programma facesse non dico il 23/24% come Queen Mary ma anche solo un dignitosissimo 20% di share, se la baracca non dovesse tirare avanti altri quattro mesi e – soprattutto – se quella Casa traboccasse di personaggi interessanti capaci di regalare dinamiche tanto avvincenti da tenere i telespettatori incollati allo schermo uno si rassegnerebbe pure all’idea che anche i migliori prima o poi debbano uscire.Ma no, ‘sto programma se arriva al 18% è assai (e devono pure stare lì a spostarlo random nel palinsesto pur di fuggire dagli scontri diretti con le fiction Rai che lo annienterebbero), nella Casa ci sono ventordici comodini e settordici banderuole, e quelli capaci di regalarci mezza dinamica si contano sulle dita di una mano monca, e questi pensano di tirare fino a marzo privandoci di quei pochi a cui non c’è bisogno di confezionare clip strappalacrime su passato difficile o rapporti familiari complicati per accorgerti che esistano? Ma sono del mestiere? No, dai, ma come si fa?Cioè loro senza manco rendersene conto (perché figurati se si rendono conto di qualcosa, manco del potenziale di Beatrice Luzzi s’erano accorti l’anno scorso, pensando fosse una Sara Ricci a caso, capirai.