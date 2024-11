Cultweb.it - Che fine ha fatto la scrittrice Laura Cardella?

Leggi su Cultweb.it

Laraha conosciuto un successo incredibile ed improvviso grazie al romanzo Volevo i pantaloni, diventato anche un film omonimo diretto da Maurizio Ponzi. Da quel 1989, però, molte cose sono cambiate nella sua vita. A soli 19 anni, infatti, si è trovata a gestire un successo internazionale inaspettato. Il suo romanzo, in cui si descrive la vita di una ragazza nella Sicilia maschilista, viene tradotto in diverse lingue e considerato una sorta di manifesto per l’autonomia delle donne. Volevo i pantaloni con Giulia Fossà, Lucia Bosè e Luciano Catenacci – Fonte: PentaFilmPeccato, però, che la sua Licata non ha vissuto queste attenzioni in modo positivo. Quanto raccontato in Volevo i pantaloni, infatti, viene visto come un tradimento, rigettando Lara e considerandola una sorta di nemico.