Liberoquotidiano.it - Bruno Ranellucci, Tutor Consulting: “E' un bene insegnare la sicurezza sul lavoro tra i banchi di scuola”

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il Ceo della società di Nichelino, leader in formazione esul, accoglie con favore il disegno di legge in discussione a Montecitorio. Una proposta che aveva avanzato già qualche anno faTorino,13/11/2024. Manca ancora un ultimo passaggio a Montecitorio e poi dovrebbe diventare realtà il disegno di legge che propone la diffusione nelle scuole delle conoscenze fondamentali del diritto dele dellanei luoghi di. Un passo avanti nella diffusione della cultura dellaed una proposta che già da anni è stata avanzata da, Ceo di, società di consulenza leader in formazione esul. “Sono davvero contento – commenta con entusiasmo– che si possanole conoscenze di base in materia dinei luoghi diall'interno dell'insegnamento dell'educazione civica.