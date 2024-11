Ilfattoquotidiano.it - A 10 anni si rompe la gamba durante la partita: i genitori denunciano il parroco. “Nessuno vigilava, gli adulti facevano merenda”

La grave frattura allala partitella al centro estivo, la lunga convalescenza, il risarcimento negato, la denuncia nei confronti del. Si potrebbe definire in tribunale la vicenda dell’infortunio di un bambino di 10in un centro estivo di Casale sul Sile, in provincia di Treviso. L’incidente, come racconta il Corriere della Sera, è avvenuto l’estate scorsaunaamichevole al campo del gruppo estivo della parrocchia di Santa Maria Assunta. La denuncia al(per lesioni colpose dovute a omessa vigilanza) èdopo che la famiglia ha chiesto l’intervento dell’assicurazione del gruppo estivo per coprire le spese mediche, anche come assunzione di responsabilità per il fatto che nessun adultola gara stava vigilando nonostante i partecipanti fossero di età e corporature diverse.