Oasport.it - Volley, al via i gironi della Champions! Monza rischia con l’Olympiacos di Gardini, in casa anche Milano e Perugia

Prende il via domani l’avventura delle tre squadre italiane impegnate nellaLeague maschile dicon un tris di impegnilinghi con qualche insidia ma non impossibili. Sarà un momento storico perche faranno il loro esordio nel torneo più importante a livello europeo maperche lo scorso anno ha “saltato il turno” e che vuole rientrare da assoluta protagonista.La partita più difficile (più per il gioco espresso dai brianzoli in questo primo scorcio di stagione che per la reale forza dell’avversario) spetta alla Mintche se la vedrà con i greci del, allenati da Andrea. L’Allianzdebutta con una sfida che qualche incognita la nasconde contro i belgi del Knack Roeselare, mentre la Sir Sicoma Moniniospita i cechi del Jihostroj ?eské Bud?jovice in una sfida che li vede nettamente favoriti.