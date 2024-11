Gamerbrain.net - Spyro disponibile da oggi nel Game Pass con la Rignited Trilogy

Con una improvvisa e gradevole sorpresa, è stato annunciato che ladithe Dragon saràa partire danel, giocabile sia via Console che PC, anche in cloud, per tutti gli abbonati. Tale collezione include naturalmente i tre episodi della trilogia originale, lanciata su PS4 e Xbox One nel 2018, l’anno successivo su PC e Switch.Il contenuto della Collection dinelCome anticipato, la trilogia in questione include tutti e tre i primi episodi della saga, lanciati inizialmente su PSX per poi arrivare su altre piattaforme, naturalmente in versione migliorata, sia in grafica che meccaniche e sonoro.the Dragon – Il primo gioco vedeimpegnato in una missione per salvare i suoi amici draghi, trasformati in cristalli dal perfido Gnasty Gnorc.