SERIE A | Edin Terzic torna sulla panchina della Roma

Edin Terzic torna sulla panchina della Roma

A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport:Lavuelve a encontrarse en la búsqueda de un nuevo técnico por segunda vez en dos meses. Los italianos, que son duodécimos enA a doce puntos de los puestos Champions, despidieron a Ivan Juric tras la reciente derrota ante el Bolonia en el Estadio Olímpico.Entre los nombres que más gustan a la directivana destacan Roberto Mancini y. Este último, de hecho, es una preferencia recurrente, puesto que no es la primera vez que es relacionado con los capitalinos.fue contactado por los dirigentesnos tras el despido de Daniele De Rossi a principios de temporada, aunque las dos partes no se pusieron de acuerdo en la concreción de los objetivos de la temporada.En esta ocasión, semanas más tarde y con una situación más urgente en el club, los italianos volverán a tantear su incorporación.