Rompipallone.it - Roma: nuovo allenatore beccato all’aeroporto

Laè ancora alle prese con la scelta del: il tecnico che sostituirà Juric è statoL’ultima sconfitta in casa contro il Bologna ha aperto ufficialmente la crisi in casa, qualora ce ne fosse bisogno. I giallorossi sono ancora nella parte destra della classifica e non hanno dato segnali di ripresa con l’arrivo di Ivan Juric, anzi il gruppo è ancora di più sprofondato in una spirale negativa di gioco e risultati da cui fa fatica a uscire.Dopo il ko contro i giallorossi, è avvenuto ciò che in molti si aspettavano e avevano già annunciato: i Friedkin hanno esonerato il tecnico croato – è il secondo a dire addio in questa stagione – e si sono presi qualche giorno per scegliere il sostituto.Caos, si avvicina la scelta delSembrava che la scelta più naturale fosse il ritorno di Daniele De Rossi, ancora sotto contratto con il club capitolino.