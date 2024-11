Ilrestodelcarlino.it - Riccione festeggia il miracolo di San Martino

riscopre San, il patrono deisi. Tra sabato e ieri sono state davvero tante le persone che hanno colto l’occasione per visitare il Paese durante lare giorni di eventi che hanno caratterizzato la festa del patrono. In passato la concomitanza con la grande fiera di Santarcangelo che sposta decine di migliaia di persone aveva fatto desistere dall’organizzare feste su più giorni. Ed invece la curiosità e le iniziative non sono mancate come non è mancato il pubblico. Oltre ai classici stand enogastronomici e all’animazione per i più piccoli con il truccabimbi e la baby dance, uno degli elementi che ha caratterizzato questa edizione di Sansono state le rievocazioni storiche. Sabato e domenica sin dalla mattina, l’accampamento della Legio XIII Gemina in piazza Unità ha accolto i visitatori con i suoi stand e laboratori, un vero e proprio tuffo nel passato per scoprire la vita quotidiana dei soldati romani.