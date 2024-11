Dailymilan.it - Milan, Zlatan Ibrahimovic crede nel progetto di Gerry Cardinale. E fissa l’obiettivo

Ildelconvince. Lo convince: per questo è tornato in un’altra veste. Eè.nel. Cida sempre. Sennò non sarebbe tornato ao.Credo nel, credo in ciò che rappresenta il, e penso di condividere la stessa visione delle persone che ci lavorano e della proprietà perché vogliono fare cose straordinarie. Vogliono fare la storia, vincere, e quando si parla di vincere, è lì che mi sento vivo, perché voglio vincere, farò qualsiasi cosa per vincere e non mollo finché non vinco.La parola vittoria è quella che più sente viva Ibra quando parla dele anche di questa squadra anche se lui oggi non è più in campo ma, si fa per dire, “seduto” dietro una scrivaniaOra lavoro per il club da un’altra prospettiva.