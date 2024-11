Ilnapolista.it - La Uefa promuove la sostenibilità ambientale, Ceferin un po’ meno: 16 voli aerei durante Euro2024

Leggi su Ilnapolista.it

Il Times rivela i viaggi su un aereo privato del presidentee di alcuni dirigentil’ultimo Europeo in Germania. Il problema è che laaveva lanciato a marzo il “Carbon Footprint Calculator”, un programma sullae la scorsa settimana lo stesso organismo ha pubblicato il relativo rapporto. Oltre il 75% indiper le nazionaliil torneo rispetto al 2016, un vanto per la.Peccato che nel report, come segnala il quotidiano inglese, non vengono compresi i 16tra 15 giugno e il 9 luglio di.Scrive il Times:“Il presidente dellae altri alti dirigenti dell’organo di governo del calcio europeo hanno fatto ampio uso di un jet privato da 20 milioni di sterlineEuro 2024, nonostante abbiano chiesto alle squadre concorrenti di limitare i viagginell’ambito di un’iniziativa contro i cambiamenti climatici“.