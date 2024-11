Ilfoglio.it - La bellezza pacificata del Calendario Pirelli 2025

Ci sarà certamente qualcuno, saranno anzi molti, pronti a dire e a scrivere che il, presentato in queste ore al Museum of Natural History di Londra, sia tornato al nudo dopo una decina di anni di woke politico, sociale, femminista, afro-hype e black lives matter (2019, una rivisitazione di “Alice nel Paese delle Meraviglie” starring Naomi Campbell e Sean Combs, dai quali cinque anni dopo chiunque cerca di prendere le distanze. Per essere obiettivi, però, alla presentazione fu imbarazzante soprattutto verificare come tutti, avendo aperto il testo di Carroll al massimo di sfuggita per l’occasione, ne ignorassero il valore eversivo e libertario, cioè lo scopo per il quale erano stati chiamati). Andando oltre questo primo livello di lettura, ovvio, ci pare in realtà che questa nuova edizione delcertifichi più di molte altre il motivo per il quale “Il” o “TheCal”, per antonomasia, abbia superato il tracollo del genere e nonostante la diffusione limitata continui a rappresentare un laboratorio di cultura trasversale, sofisticata e popolare al tempo stesso.