Ilrestodelcarlino.it - Giorgetti illustra la Finanziaria agli imprenditori

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo, è stato in visita nel Forlivese lo scorso sabato: dapprima ha avuto un ampio confronto sulla manovra economica partecipando a un incontro alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dove si è intrattenuto in particolare con il presidente della Fondazione, Maurizio Gardini. All’incontro era presente anche la candidata al consiglio regionale, Simona Buda. "Ho molto apprezzato l’intervento del ministro– afferma – per la lucidità che lo contraddistingue e per il suo approccio tecnico e non ideologico a un problema complesso come unagravata da un debito di 180 miliardi creato dal governo Conte-Pd, con la sciagura del Superbonus che tutti gli italiani pagheranno per anni. La Lega è da sempre attenta al mondo delle piccole imprese, di artigiani, commercianti e operatori turistici".