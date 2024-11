Game-experience.it - Fortnite OG, Epic Games conferma il ritorno “definitivo” della mappa originale, ecco la data di uscita

ha annunciato che torneràOG nella giornata del 6 dicembre 2024, con il publisher americano che ci ha tenuto a precisare che questa volta è “qui per restare”.Di conseguenza tra poco meno di un mese tutti i fan del celeberrimo free to play Battle Royale potranno gustarsi l’isola in questione, consentendogli di conseguenza di poter effettuare una sorta di tuffo nel passato visto che questo scenario ha fatto il suo debutto “” nel corso del settembre 2017.Leggiamo quanto affermato daattraverso un messaggio ufficaile:“QUESTA. È. NON. UNA. PROVA. OG sta tornando ed è qui per restare. Rivivi la Battle Royale dall’inizio ed esplora laOG, raccogli il bottino OG e rivivi le stagioni OG. Torna a giocare il 6 dicembre”.Alla fine quindi il publisher americano ha deciso di accontentare i tantissimi fan che invocavano da tempo ormai ildiOG, visto che quando è stata lanciata questa “riedizione” per la prima volta è ria far collegare ai server oltre 44,7 milioni di giocatori, desiderosi di darsi battaglia nella” del titolo.