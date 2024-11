Biccy.it - Festival di Sanremo 2025, le prime rivelazioni di Conti sui Big in gara

Mancano meno di tre settimane al grande annuncio, il 2 dicembre Carloal Tg1 svelerà i nomi di tutti i Big che parteciperanno alla prossima edizione deldi. Intanto il conduttore durante la conferenza stampa per le nuove proposte ha svelato qualche curiosità sui Big. A mandare la candidatura pare siano stati circa 500 artisti e le canzoni scelte fino ad ora affrontano vari temi e non solo quello dell’amore.“Sono arrivati 560 candidati perGiovani. Quanti sono stati i candidati dei big? Altrettanti, forse pochi meno, ma la cifra è di poco inferiore. Non ci sarà solo l’amore rose e fiori nelle canzoni. Fra i Big ci sono dei microtemi piuttosto che i macrotemi. Qual è il discrimine traGiovani e i Big di? La popolarità, il numero di stream.