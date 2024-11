Ilrestodelcarlino.it - Al bolognese Burani il premio per il corto ’Playing God’

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Il 24Frame Future Fest si è concluso nel weekend e sono stati assegnati i premi. ’A Black Butterflies’ di David Baute ha vinto come miglior lungometraggio, e a vincere per il migliormetraggio è stato Matteoclasse 1991, con: il piccolo film (nella foto) prodotto dalla sua società Studio Croma e distribuito da Sayonara, che vede l’uso dell’argilla per i personaggi e la tecnica della stop motion (passo uno) per animarli, sta facendo un bel bottino di premi in giro per festival (l’Audiance Award per il migliord’animazione al San Sebastián Horror and Fantasy Film Festival ad esempio). Un bell’esperimento di ’claymotion’, come viene chiamata la tecnica, qui messa a punto da Arianna Gheller, in cui uno scultore modella e porta in vita nel suo atelier, una scultura di argilla dalle fattezze umane ma mostrificate dalle imperfezioni, dove si osservano con curiosità e intrigo anche le ditate lasciate dalla plasmazione della plastilina.