Acquisto casa | anni di stipendio necessari nelle diverse città italiane nel 2024

Facebook WhatsAppTwitter Nel primo semestre del, il mercato immobiliare italiano presenta dati interessanti riguardanti il tempoo per acquistare unain base agli stipendi delle principali. Secondo un’indagine dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecno, in media, servono 6,5diper comprare un’abitazione. Tuttavia, le differenze tra le variesono notevoli, con Milano in cima alla classifica per costi.Milano: lapiù costosa d’ItaliaMilano continua a occupare la posizione dipiù cara d’Italia, con un fabbisogno di 12,5 annualità diper l’di una. Questo valore elevato è sostenuto da un prezzo medio al metro quadro che si attesta su 4.285 euro. La situazione è influenzata da varie dinamiche di mercato, tra cui le riqualificazioni che interessano molte aree della